كيف نقهر السجن والسجان..؟ - حسن أحراث

2021/07/20 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث يبدو أن السجن يقهر وكذلك السجان.



بالفعل، "اختُرع" السجن و"صُنع" السجان لممارسة القهر والتركيع (ما يسمى ب"إعادة التربية والإدماج") وكذلك القتل البطيء...لكن، يُمكن أن نقهر السجن والسجان.



وأقصد هنا المعتقلين السياسيين (شخصيا، أعتبر الحديث عن معتقلي الرأي خارج دائرة الاعتقال السياسي تشويها آخرا مسيئا وغير مبرر ومحكوما بخلفيات انتهازية مقيتة)، ودون أن يكونوا بالضرورة أبطالا خارقين.



كيف؟ببساطة، ......





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