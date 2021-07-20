السياسيون والسياسة وعلم النفس السياسي ح(2) - صبحي مبارك مال الله

2021/07/20 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله تناولنا في الحلقة الأولى بعض المصطلحات وهي علم النفس بصورة عامة وحول تأريخ علم النفس الذي كان مسرحاً للصراع بين الفلسفتين المادية والمثالية والمشكلة الأساسية بينهما هي طبيعة النفس .



وبينّا بأن علم النفس الحديث يضم إلى جانب علم النفس العام عدد من العلوم النفسية ومنها علم النفس السياسي .وتطرقنا إلى تعريف السياسي وهو الشخص الذي يشارك في التأثير على الجمهور من خلال التأثير على صنع القرار السياسي أو ......





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