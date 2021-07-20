إطلاق قذيفتين من لبنان صوب إسرائيل أحدها سقط بمنطقة مفتوحة

2021/07/20 | 07:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أفيخاي ادرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إن قذيفتين أطلقتا من لبنان استهدفت إسرائيل وأن أحدها سقط في منطقة مفتوحة.

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