صواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني خلال صلاة عيد الأضحى

2021/07/20 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق صاروخان على الأقل الثلاثاء باتّجاه قصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية قبيل خطاب مرتقب للرئيس أشرف غني بمناسبة عيد الأضحى، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن وسائل إعلام وشهود.

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