شاهد.. آثار انفجار سوق الوحيلات في مدينة الصدر العراقية عشية العيد

2021/07/20 | 07:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو يظهر آثار الانفجار الذي استهدف مدينة الصدر، الاثنين، قبل يوم العيد، حيث دان الرئيس العراقي، برهم صالح، الحادثة، متوعدا في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر بـ"اقتلاع الإرهاب".

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