مهاجرون عراقيون يقعون ضحية معركة بيلاروسيا مع الاتحاد الأوروربي

2021/07/20 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء محاولتهم شق طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي لطلب اللجوء، يواجه المهاجرون من العراق وأفريقيا مهربين جشعين وعبورا محفوفا بالمخاطر البرية والبحرية.

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