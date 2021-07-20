نص كلمة الملك سلمان للحجاج والمرابطين والمقيمين والمسلمين في عيد الأضحى

2021/07/20 | 08:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة للحجاج والمُرابطين والمرابطات في مواجهة المخاطر، والأزمات والمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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