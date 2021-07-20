هل يمكن أن يكون اليسار الإسرائيلي جزءًا من حل ما؟ - روب فيرغسون

2021/07/20 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#روب_فيرغسون في هذا المقال، يناقش الرفيق روب فيرغسون، وهو مناضل اشتراكي ثوري يهودي، أن القدرة على تحدي الإرهاب الإسرائيلي تكمن خارج دولة الفصل العنصري –مع جماهير فلسطين والشرق الأوسط.في مقال رأي نشرته مؤخرًا صحيفة هآرتس الإسرائيلية الليبرالية، ينسب الصحفي إيتان نيشين الفضل إلى اليسار اليهودي في الولايات المتحدة لدورهم في “تغيير جذري في الرأي العام الأمريكي”.



ومع ذلك، يستمر نيشين في اتهامهم بـ“الانت ......





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