عالم يمرضنا بالاكتئاب ثم ينهب فلوسنا بمضادات الاكتئاب - منى حلمي

2021/07/20 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي معظم البيوت فى العالم ، غير سعيدة .



أغلب البشر ، يستهلكون بانتظام مضادات الاكتئاب ، وعلاجات الأرق ، وتهدئة العنف ، والوساوس القهرية ، والأفكار الانتحارية ، وأقراص لتنشيط هرمونات السعادة ، والأمان ، واستعادة طاقة الجسد المنهك دون مبرر واضح ، أو منطقى ، أكثر مما يستهلكون القهوة ، والشاى ، والعصائر ، والزهور ، والضحك ، والنوم الآمن الهادئ .لست مندهشة .



فالحضارة العالمية التى تحكم كوكب الأرض ، فاش ......





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