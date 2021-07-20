مجمع الفقه الإسلامى و - زواج الفريند - - محمد فُتوح

2021/07/20 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح برغم السحابات المعتمة التى تحجب الضوء ، وبرغم الفتاوى الظلامية التى يطلقها علينا رجال الدين من وقت لأخر ، فتاوى تقوض الحياة لصالح الموت والفناء ، وبرغم موجة الأسلمة الزائفة التى نالت من كل شىء فى حياتنا ، وبرغم البيات العقلى الطويل ، وغياب النهار وانهزامه أمام الليل الأسود الحالك ، وانطفاء الشمس وإعلانها التمرد على السطوع ، برغم ذلك فإن الحياة تحتضن وتتشبت بخيوط الأمل ، علها تنسج منه ثوباً جدي ......





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