اعتقال تاجر مخدرات شمال الحلة

2021/07/20 | 08:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/اعتقلت قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني في بابل والشرطة في ناحية الاسكندريه شمال الحلة أحد تجار المخدرات بحوزته أكثر من عشرين ألف حبة مخدرة وكميات من العملة الأجنبية وسلاحا خفيفا.وقال مصدر في القوة" أن التاجر كان يحاول نقل المواد المخدرة الى مدينة الحلة ./انتهى

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