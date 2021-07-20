القبض على متّهمين بحوزتهما مواد مخدرة في ميسان

2021/07/20 | 08:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة /نينا/ القت الاجهزة الامنية في ميسان القبض على متّهمين إثنين بحوزتهما مواد مخدرة وسلاحا ناريا في أحدى السيطرات الأمنية جنوب غرب المحافظة .وقالت مديرية شرطة المحافظة في بيان ان مفارز سيطرة الخمس الواقعة بين محافظتي ذي قار وميسان ، القت القبض أثناء تفتيش العجلات والأشخاص الوافدين للمحافظة ، على متّهمين و بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي وسلاحا ناريا نوع مسدس ./انتهى

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