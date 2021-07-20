2021/07/20 | 08:46 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بمدينة الصدر بجمهورية العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/20 | 08:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بمدينة الصدر بجمهورية العراق) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بمدينة الصدر بجمهورية العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).