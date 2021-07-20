مخلوقات أسطورية غامضة.. شاهد حملة العلماء القوية لحماية كائنات فرس البحر

2021/07/20 | 08:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم المدافعة عن البيئة البحرية، أماندا فينسينت، بحملات لحماية كائنات فرس البحر المهددة بسبب الصيد الصناعي للأسماك وتجارة الحيوانات البرية العالمية.

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