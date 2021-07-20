2021/07/20 | 09:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني طرح عضو مجلس النواب، منصور البعيجي، اليوم الثلاثاء، حلاً وحيداً للقضاء على الهجمات الإرهابية يتمثل في تفعيل الجهد الاستخباراتي وعدم التراخي نهائيا لمنع تكرار استهداف حياة المواطنين الابرياء .وطالب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تفجير مدينة الصدر..



نائب يطرح حلاً وحيداً للقضاء على الهجمات الإرهابية المركز الخبري الوطني.

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