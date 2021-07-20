"الكاف" يدعم مقترحا سعوديا بشأن تنظيم كأس العالم

2021/07/20 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعدعم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فكرة تنظيم كأس العالم كل سنتين بدلا من أربع، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يمضي قدما في خطط تنظيم الدوري السوبر الإفريقي.وأيد اجتماع اللجنة التنفيذية الـ"الكاف" برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي في المغرب في نهاية الأسبوع، اقتراحا سعوديا تم طرحه في الاجتماع الأخير للاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، يهدف إلى تبديل وتيرة تنظيم كأس العالم.ومنذ أن استضافت الأوروغواي البطولة الأولى في عام 1930، أقيم أكبر حدث رياضي فردي كل أربع سنوات باستثناء فترة التوقف التي سببتها الحرب العالمية الثانية.وتعتبر تصفيات كأس العالم ومباريات البطولات عبارة عن غزوات مالية، ويرجع ذلك جزئيا إلى حقوق البث التلفزيوني، ولكن من شأن زيادة التردد أن يمنح الاتحادات الوطنية الإفريقية لكرة القدم دفعة مالية هي في أمس الحاجة إليها.غير أن موتسيبي لم يتطرق إلى المخاوف من أن تؤدي إقامة كأس العالم كل عامين، بالإضافة إلى كأس الأمم الإفريقية إلى حصول ازدحام في جدول المباريات.ويتمثل أحد الحلول الممكنة في الجمع بين التصفيات المؤهلة للبطولتين كما حدث في التصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2006 و2010 وكأس الأمم.وأصدرت اللجنة التنفيذية لـ"الكاف"، تعليمات إلى لجنة مسابقات الأندية، بتسريع دراسة الجدوى من إقامة الدوري السوبر الإفريقي، من دون الكثير من تفاصيل حول المسابقة المقترحة والتي طرحها لأول مرة رئيس "فيفا"، السويسري جاني إنفانتينو في اجتماع مع مسؤولي "كاف" في المغرب العام الماضي.المصدر: روسيا اليوم

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