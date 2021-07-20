برلماني يحدد السبب وراء تكرار التفجيرات

2021/07/20 | 09:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه عضو مجلس النواب عدنان الزرفي، الثلاثاء، انتقادات للتغييرات الكبيرة في المناصب الامنية، مشيرا الى تحول النشاط الاستخباري لـ (خلية الصقور) الى سياسي.

وقال الزرفي في تغريدة على تويتر، اليوم (20 تموز 2021)، ان "الإنفعال الحكومي بالتغيير الكبير في المناصب الأمنية وخصوصا (رئاسة خلية الصقور) بعد تفجيرات باب الشرجي السابقة كانت للحد من الهجمات الإرهابية التي تطال المواطنين الأبرياء، النتيجة قاسية جدا إخفاق امني متكرر وشهداء جدد".

واضاف، ان "من المؤسف ان يتحول نشاط الخلية من إستخباري الى سياسي".

وكانت عبوة ناسفة محلية الصنع قد انفجرت في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، فيما أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي امرا بإيقاف امر فوج القوة الماسكة للأرض وفتح تحقيق بالحادث.

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