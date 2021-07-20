2021/07/20 | 09:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان السفير البريطاني الجديد في العراق مارك ريتشاردسون التفجير الذي استهدف سوقا في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

وأكد ريتشاردسون في بيان ورد ضمن تغريدة على تويتر ان السفارة البريطانية تدين السفارة البريطانية الهجوم الإرهابي الاهوج في مدينة الصدر، وتواسي عوائل واصدقاء الضحايا والجرحى، مضيفا ان المملكة المتحدة تقف الى جانب العراق في مكافحة الإرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير البريطاني: ندين الهجوم الإرهابي الاهوج ونقف مع العراق ضد الارهاب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير البريطاني: ندين الهجوم الإرهابي الاهوج ونقف مع العراق ضد الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).