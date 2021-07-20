2021/07/20 | 09:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون يفترض أن تبلغ مستوى قياسيا عام 2023 وأن تستمر في الارتفاع بعده، بالنظر إلى الحصة الضئيلة المخصصة للطاقات النظيفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير “مخيف” من وكالة الطاقة بشأن ثاني أكسيد الكربون في 2023 المركز الخبري الوطني.

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