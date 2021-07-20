2021/07/20 | 09:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ألقت الشرطة القبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية مع أطفال.وحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فقد تم القبض على اللاعب البالغ من العمر 31 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على نجم في الدوري الإنجليزي بعد “تهمة مشينة” المركز الخبري الوطني.

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