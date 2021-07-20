اكتشف العالم الغريب والمذهل لنطاق الشفق في المحيط

2021/07/20 | 09:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقع نطاق الشفق على عمق مئات الأمتار في المحيط، وهو موطن لمجموعة من غرائب المحيطات والأسماك الأكثر وفرة على وجه الأرض.ويتسابق العلماء لمعرفة المزيد عن هذه البيئة غير المكتشفة في نطاق الشفق.

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