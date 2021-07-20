2021/07/20 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة واستنكار دولة الكويت التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقا في مدينة الصدر شرقي بغداد والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.وأكدت الوزارة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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