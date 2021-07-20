الطالباني: هذه الهجمات تثبت ان خطر الإرهاب لا يزال قائما

2021/07/20 | 09:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل الطالباني عن إدانته التفجير الإرهابي في مدينة الصدر والذي أوقع العشرات من الضحايا.

وأكد الطالباني في بيان انه وفي الوقت الذي يعرب فيه عن تعازيه لعائلات الشهداء وأمله بالشفاء العاجل للمصابين في التفجير، فانه يبدي استعداد الحزب لتقديم الدعم والتعاون الكامل للتخلص من بقايا الإرهاب.

وأضاف الطالباني ان مثل هذه الهجمات تثبت ان مخاطر الإرهاب لا تزال قائمة وهو ما يتطلب توحيد الصفوف وتنسيق جميع الجهات للتغلب على التحديات.

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