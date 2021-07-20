ارتفاع اسعار النفط بعد صفقة أوبك

2021/07/20 | 09:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانخفضت اسعار النفط بشكل كبير بعد أن توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، تسمى أوبك +، إلى حل وسط يوم الأحد لزيادة الإنتاج.

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