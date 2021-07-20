2021/07/20 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، التفجير الذي استهدف سوقاً في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، فيما وصفه بـ”المميت”.وقال غوتيريش، في بيان اطلع عليه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة تصف تفجير مدينة الصدر بـ”المميت” وتوجه رسالة للحكومة المركز الخبري الوطني.

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