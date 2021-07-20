حفلات الدم طريق الاسلاميين للبقاء في السلطة - جلال الصباغ

2021/07/20 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ ليس علينا أن نتوقع من الاسلاميين وعصاباتهم غير حمامات الدم، ليس علينا أن نتوقع منهم غير الخراب والفقر والبؤس...انهم مجموعة من الهمج الذين يقتلوننا وينهبوننا كل يوم...



يفجرون ويحرقون ويختطفون...



عندما يختلفون يقتلون، وعندما يتفقون يقتلون...انهم مجموعة قتله مأجورين بكل الاحوال.



كل يوم نشهد فاجعة جديدة يذهب ضحيتها العشرات والعالم يتفرج بل يدعم بقاء هذه الطغمة التي تعتاش على دماء الناس، ويبارك ......





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