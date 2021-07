صواريخ تضرب محيط القصر الرئاسي في أفغانستان أثناء صلاة العيد (فيديو)

2021/07/20 | 09:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت وسائل إعلام أفغانية، الثلاثاء، بسقوط عدد من الصواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني خلال إقامة صلاة العيد برئاسة الرئيس أشرف غني.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور على منصات التواصل الاجتماعي لحظات سقوط سقوط الصواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني في كابول خلال صلاة عيد الأضحى.

VIDEO Moment when Presidential Palace in Kabul hit by multiple rockets.pic.twitter.com/7zKgbXlnPM

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021

​وتم نقل اللحظات مباشرة على القنوات التلفزيونية، حيث سمع صفير الصواريخ الذي يؤشر إلى قرب موقع الهجوم.

وواصلت الجموع الرسمية الصلاة التي ترأسها الرئيس الأفغاني أشرف غني بالرغم من الخطر الحقيقي.

