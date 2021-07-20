الكويت تتضامن مع العراق وتدين تفجير مدينة الصدر

2021/07/20 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أكدت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، تضامنها مع العراق بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن "دولة الكويت تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقا في مدينة الصدر شرقي بغداد في جمهورية العراق الشقيقة أدى إلى مقتل وإصابة العشرات".

وأضاف البيان، أن "دولة الكويت تقف وتتضامن مع جمهورية العراق الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وعبرت الوزارة، عن "خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

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