2021/07/20 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، التفجير الذي استهدف سوقاً في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال غوتيريش، في بيان إن "هذا الهجوم المميت قبيل عيد الأضحى هو تذكير لنا جميعاً بأن آفة الإرهاب لا تعرف حدودا".

وشدد غوتيريش، على "ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة على وجه السرعة".

واستشهد واصيب اكثر من 100 شخص، أمس الإثنين، اثر تفجير انتحاري نفسه في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تدين تفجير مدينة الصدر في العراق وتصفه بـ"المميت") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تدين تفجير مدينة الصدر في العراق وتصفه بـ"المميت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).