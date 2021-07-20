طقس مشمس حار لليومين المقبلين .. بدرجات حرارة 50 مئوية بعدة محافظات

2021/07/20 | 09:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا حارا لليومين المقبلين ..بدرجات حرارة 50 مئوية بعدة محافظات.وذكر بيان للهيئة اليوم ان : : طقس المنطقين الوسطى والجنوبية سيكون يوم غد الاربعاء صحوا حارا جدا ، والرياح في المنطقة الوسطى ..شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن ، بمدى رؤية (6-8 )كم وفي الغبار (3-5)كم.وفي المنطقة الجنوبية تكون حركتها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم.اما طقس المنطقة الشمالية سيكون صحوا حارا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 31 مئوية والعظمى 49 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك واربيل 28 مئوية واعلاها في النجف الاشرف 34 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في اربيل 45 مئوية واعلاها في بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وميسان والناصرية 50 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يوم الخميس المقبل مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والشمالية ولاتغيير عليها في المنطقة الجنوبية./انتهى3

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