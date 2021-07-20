غوتيريش يستنكر التفجير الذي استهدف سوقاً شعبية في مدينة الصدر

2021/07/20 | 09:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن استنكاره التفجير الذي استهدف سوقاً شعبية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.وقال في بيان إن : هذا الهجوم المميت قبيل عيد الأضحى هو تذكير لنا جميعاً بأن آفة الإرهاب لا تعرف حدودا.واكد غوتيريش : ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة على وجه السرعة.وكانت خلية الاعلام الامني اعلنت امس عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد ما تسبب في استشهاد واصابة العشرات./انتهى3

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