بصور ملحمية.. مصوّر يوثق الجانب

2021/07/20 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام المصور سيباستياو سالغادو بزيارة السكان الأصليين في جميع أنحاء منطقة الأمازون البرازيلية، وعاد بمنظور جديد للغابات المطيرة.

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