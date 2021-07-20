رئاستا الاقليم تدينان الهجوم والبارزاني يبدي استعداد كردستان لعلاج الجرحى

2021/07/20 | 09:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان رئيسا إقليم وحكومة كردستان التفجير الانتحاري الذي استهدف مدينة الصدر في العاصمة بغداد.

وأعرب رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني في بيان عن تعازيه العميقة إلى ذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، ومبديا استعداد مستشفيات إقليم كردستان لتقديم العون والمساعدة الطبية اللازمة واستقبال الجرحى.

من جهته أكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني الهجوم الشنيع الذي وقع في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى، يذكرنا بالتهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب على العراقيين جميعاً والحاجة إلى تنسيق أوثق، مضيفا ان حكومة إقليم كردستان تتضامن مع ضحايا التفجير الإرهابي.

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