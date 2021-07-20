2021/07/20 | 10:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعربت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن ادانتها التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة الصدر شرقي بغداد.وذكرت السفارة الأميركية في العراق، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “تعرب الولايات المتحدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة تدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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