الامم المتحدة تطالب بتقديم مفجري مدينة الصدر الى العدالة

2021/07/20 | 10:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي على المواطنين الابرياء في مدينة الصدر.

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