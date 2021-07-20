2021/07/20 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، باليوم الثلاثاء، الهجوم الارهابي في مدينة الصدر شرقي بغداد، فيما عده تكراراً لسيناريو الارهاب المشؤوم في العراق.وأعرب خطيب زاده، في بيان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعد تفجير مدينة الصدر تكراراً لسيناريو الإرهاب “المشؤوم” بالعراق المركز الخبري الوطني.

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