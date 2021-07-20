باتصال مع أمير قطر.. روحاني يوضح التحدي الرئيسي في المنطقة

2021/07/20 | 10:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن التحدي الرئيسي في المنطقة ينبع من التحركات العسكرية لبعض الدول وإسرائيل؛ لافتا إلى أن ذلك "يلزم علينا أن نبذل الجهود لوقف هذه التحركات في المنطقة".

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