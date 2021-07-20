2021/07/20 | 10:36 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 20 يوليو 2021 | 10:05 صباحاً

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تخصيص 5 ملايين دينار لكل عائلة شهيد من ضحايا حريق مركز عزل الناصرية

قال مدير فرع تجارة حبوب ذي قار ان وزير التجارة خصص مبلغ 5 ملايين دينار لكل عائلة شهيد راح ضحية حريق مركز عزل الناصرية.



وذكر مهدي الخاقاني لوسائل إعلام محلية ان اللجنة التي شكلها وزير التجارة برئاسة مدير التفتيش عبد المهدي صالح وعضوية عدد من مسؤولي التجارة في المحافظة باشرت بتسليم مبالغ التعويض لعوائل شهداء حادث حريق مركز عزل الناصرية.



واشار الى ان المبلغ المخصص هو 5 ملايين دينار مع سلة غذائية متكاملة.

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