سكب الاف اللترات من النفط الاسود في شوارع ذي قار خلال مطاردة صهريج تهريب

2021/07/20 | 10:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أقدم سائق صهريج لتهريب النفط الاسود على سكب حمولته خلال مطاردته من قبل القوات الامنية في ذي قار.

ونقلت وسائل اعلام محلية إن الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار أحبطت محاولة تهريب صهريج محمل بمادة النفط الأسود قرب منطقة ام عنيج على طريق المرور السريع.

وبينما لاذ سائق الصهريج بالفرار ترك فتحة التفريغ مفتوحة في محاولة لافراغ حمولته، قبل أن تضبط القوات الامنية الصهريج التي لاتزال تواصل التحقيق والبحث عن المتهم.

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