2021/07/20 | 10:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت واشنطن عن حزنها العميق إزاء الهجوم الذي استهدف مدينة الصدر أمس الاثنين.

وقالت السفارة الامريكية في بغداد خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الثلاثاء: ان الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن حزنها العميق إزاء الهجوم المروع الذي وقع يوم أمس في بغداد، وانها تدين وبشدة كل ما يفسد أجواء عيد الأضحى المبارك بهذا العمل الإرهابي الجبان.

واضاف البيان: تعازينا القلبية للضحايا ونصلي من اجل احلال السلام لعوائلهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

واشار البيان الى ان وشانطن ستواصل دعم شركائها العراقيين وهم يسعون إلى بناء مستقبل مستقر ومسالم، وهزيمة دائمة لداعش.

PUKmedia اعلام السفارة الامريكية ببغداد

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تدين وبشدة تفجير مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تدين وبشدة تفجير مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).