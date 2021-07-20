الصناعة توضح آلية وشروط التقديم على مبادرة تشغيل الخريجين

2021/07/20 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، عن آلية وشروط التقديم على مبادرة تشغيل الخريجين، مبينة أن هنالك مساعي من عدة فروع مصرفية منها البنك المركزي لمنح قروض ميسرة للخريجين المتقدمين لمشروع تشغيل الشباب.وقال مدير عام التنمية الصناعية في الوزارة عزيز ناظم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المبادرة أطلقت بناء على توجيهات وزارة الصناعة والمعادن ومباركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي شمل جزء منها تشغيل الشباب"، مبيناً أن "المديرية تعمل على منح الإجازات للخريجين وبأسعار رمزية للرسوم الخاصة بها، ومن ثم التنفيذ وفق عدة محاور".وتابع أن "المحور الاول وهو المحافظات، وعملنا عليه حتى نهاية الاسبوع الماضي، حيث كانت لنا عدة لقاءات مع محافظ ديالى والناصرية وبغداد والموصل وتعرفوا على المبادرة وكان من جانبهم أن يتم الترويج للشباب".وأشار إلى أن "هنالك تنسيقاً مع شركات وزارة الصناعة والمعادن، لتوفير الاراضي، حيث أن المشكلة لدينا في توفير الارض التي يكون عليها المشروع"، مبيناً أن "المعامل لا تحتوي على مساحات حتى توفر الأراضي للشباب الخريجين، لكن هناك حالات فردية".وأوضح أن "عدد المتقدمين للمبادرة يصل إلى 125 شخصا، والعمل جار على منح اجازات لمشاريعهم، الصغيرة او تحت المتوسطة"، لافتا إلى أن "هويات المشاريع تتركز على النشاط الغذائي حيث موافقات النشاط الغذائي سهلة، كالسلع الغذائية ومنها المنظفات لكن بشكل قليل مثل الصابون وهكذا".وبين أن "المبادرة تشمل الخريجين بشرط أن يفتتحون مصانعهم الخاصة التي بالإمكان تطويرها، ولا تتعلق بتعيينهم في دوائر الدولة بل على العكس هي طريق اخر بديل عن التعيين تتلاءم مع خطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تشغيل الشباب"، مشيرا الى أن "آلية التقديم بسيطة جدا، من خلال فتح استمارة خاصة برسوم رمزية، ومن ثم تكون هناك مخاطبات للحكومة المحلية بتوفير الارض، ونسمح بأن يكون مع الخريج ممول بالمشروع حتى يعاونه".وأضاف، أن "محافظتي البصرة وديالى تعهدت بتوفير الاراضي، وسيتم تقسيمها الى مساحة 100 متر للخريجين فقط، وستكون كمجمع صناعي"، موضحا أن "هناك مبادرة للبنك المركزي العراقي، أضافة إلى خطة وزارة المالية والمصرف الصناعي، لاقرار منح قروض الخريجين مقابل فوائد مخفضة".

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