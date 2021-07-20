لأول مرة.. مكتب الأرصاد يصدر تحذيرا من

2021/07/20 | 10:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني لأول مرة في تاريخه تحذيرا من درجات الحرارة الشديدة في أجزاء من المملكة المتحدة، تشمل مناطق جنوب غرب إنكلترا وويلز، مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع.

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