القوات الأمنية تلقي القبض على متّهمين بحوزتهما مواد مخدرة واسلحة

2021/07/20 | 10:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت الاجهزة الامنية في ميسان وبابل القبض على ثلاثة متّهمين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاحا ناريا.

وقال مصدر امني ان مفارز سيطرة الخمس الواقعة بين محافظتي ذي قار وميسان، القت القبض أثناء تفتيش العجلات والأشخاص الوافدين للمحافظة، على متّهمين وبحوزتهما مادة الكريستال المخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي وسلاحا ناريا نوع مسدس.

وفي الحلة اعتقلت قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني والشرطة في ناحية الاسكندرية أحد تجار المخدرات بحوزته أكثر من عشرين ألف حبة مخدرة وكميات من العملة الأجنبية وسلاحا خفيفا.

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