السعودية تدين الهجوم وتجدد وقوفها مع العراق ضد مظاهر العنف والتطرف

2021/07/20 | 10:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت وزارة الخارجية السعودية التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وجدّدت الخارجية السعودية في بيان لها تأكيد وقوف المملكة وتضامنها مع العراق ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مضيفة انها تتقدم بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا وللعراق قيادة وحكومة وشعبا، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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