الأمين العام للأمم المتحدة: يجب تقديم مرتكبي الجريمة للعدالة على وجه السرعة

2021/07/20 | 10:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم الذي أوقع العشرات من الشهداء والجرحى مدينة الصدر.

جاء ذلك في بيان أصدره فرحان حق المتحدث باسم الامين العام قال فيه اننا نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ولحكومة وشعب العراق وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، لافتا الى ان هذا الهجوم المميت قبيل عيد الأضحى هو تذكير لنا جميعاً بأن آفة الإرهاب لا تعرف حدودا، مشددا على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة على وجه السرعة.

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