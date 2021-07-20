زيارة الكاظمي إلى واشنطن.. جدولة الانسحاب الأمريكي وهذه الملفات

2021/07/20 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب، فرات التميمي، اليوم الثلاثاء، عن ابرز الملفات التي سيناقشها الكاظمي في زيارته للبيت الابيض الاميركي.وقال التميمي في تصرح لـ(بغداد اليوم)، إن "زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى العاصمة الاميركية في الايام المقبلة مهمة على اعتبار ان هناك فريقا حكوميا جديدا برئاسة بايدن يقود البيت الابيض، له رؤية للتعامل مع الملف العراقي، بالاضافة الى انه يأتي استكمالا لجولة الحوار الاستراتيجي 3-4 مع دوائر القرار الاميركي".وأضاف التميمي، أنه "من خلال اطلاعنا على اسماء الوفد العراقي والتي كانت تتضمن قيادات أمنية واخرى ممثلة للتعليم العالي والخدمات، تأتي لتفعيل بنود الاطار الاستراتيجي الموقع عام 2008 والتي لم تتضمن المحور الأمني فحسب بل محاور اخرى مهمة".وتابع: "نأمل ان تفي اميركا بالتزامها مع العراق وان تتعاون مع بغداد في كل الملفات المثبتة وان تكون حريصة على ان لا تفقد مصداقيتها امام العالم". وأشار إلى أن "جدولة انسحاب القوات القتالية الاميركية من العراق وتقييم الوضع الأمني سيكون في مقدمة الملفات المطروحة في زيارة البيت الابيض خاصة وأن الوفد يتضمن قيادات أمنية رفيعة، لذلك سيكون التركيز كبير على هذا الملف".

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