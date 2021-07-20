الجاني والدها!.. كشف جريمة قتل غامضة لفتاة في بغداد

2021/07/20 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، جريمة قتل غامضة لفتاة في العاصمة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب إجرام النهروان، كشفت حادث قتل غامضة لأب أقدم على قتل ابنته"، مبينة أنه "بعد جهود استثنائية واستخباراتية تم تحديد أحد الأرقام المتصلة بالفتاة قبل فقدانها، وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهم".

وأضاف البيان: "وبعد التحقيق معه أتضح إنه قام بأيوائها في منزله لمدة 4 أيام وغادرت الى جهة مجهولة، وفي الأثناء وردت إخباريات من القوة الماسكه للأرض بوجود جثة عليها آثار تعذيب على قارعة الطريق، تم إخبار ذوي المفقودة لغرض التعرف عليها والشكوك حامت حول ذويها وبالخصوص والدها".

وتابع: "ومن خلال التحقيق عن ملابسات الحادث اعترف والدها صراحة بقيامه بقتلها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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