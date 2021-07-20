تعليمات جديدة من الرافدين للراغبين بفتح حسابات التوفير

2021/07/20 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة لتسهيل الاجراءات امام المواطنين الراغبين بفتح حسابات التوفير والجاري لايداع اموالهم في المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "المصرف الغى شرط شاهد التعريف للزبائن الراغبين بافتتاح حسابات جارية وذلك بهدف استقطاب اكبر عدد من الزبائن مع الالتزام بتطبيق مبدأ اعرف زبونك واتخاذ اجراءات العناية الواجبة".

وجدد المصرف تأكيده على "الالتزام بتقديم مستمسك ثبوتي واحد عند فتح حسابات التوفير والجاري، موضحا، ان "البطاقة الموحدة تغني عن باقي المستمسكات ولا حاجة لانتظار صحة صدورها فيما تعتمد هوية الاحوال المدنية او جواز السفر او بطاقة السكن او تأييد السكن لمن لم تصدر لهم بطاقة موحدة".

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