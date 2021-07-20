الولايات المتحدة تجدد دعمها للعراق لبناء مستقبل مستقر ومسالم

2021/07/20 | 10:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للعراق لبناء مستقبل مستقر ومسالم وهزيمة دائمة لداعش.وذكرت السفارة على موقعها ان : الولايات المتحدة تعرب عن حزنها العميق إزاء الهجوم المروع الذي وقع يوم أمس في بغداد، مكدة ادانتها بشدة لكل ما يفسد أجواء عيد الأضحى المبارك بهذا العمل الإرهابي الجبان.وجددت مواصلة دعم شركائها العراقيين وهم يسعون إلى بناء مستقبل مستقر ومسالم، وهزيمة دائمة لداعش./انتهى3

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