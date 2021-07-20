الرافدين يحدد الوثائق المطلوبة لفتح الحسابات للراغبين بإيداع اموالهم

2021/07/20 | 10:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مصرف الرافدين، عن تعليمات جديدة لتسهيل الاجراءات امام المواطنين الراغبين بفتح حسابات التوفير والجاري لإيداع اموالهم.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم ان : المصرف الغى شرط شاهد التعريف للزبائن الراغبين بافتتاح حسابات جارية، وذلك بهدف استقطاب اكبر عدد من الزبائن مع الالتزام بتطبيق مبدأ اعرف زبونك واتخاذ اجراءات العناية الواجبة.وجدد المصرف تأكيده على : الالتزام بتقديم مستمسك ثبوتي واحد عند فتح حسابات التوفير والجاري، موضحاً ان : "البطاقة الموحدة تغني عن باقي المستمسكات ولا حاجة لانتظار صحة صدورها فيما تعتمد هوية الاحوال المدنية او جواز السفر او بطاقة السكن او تأييد السكن لمن لم تصدر لهم بطاقة موحدة./انتهى3

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